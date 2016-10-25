За первый день снос лагеря мигрантов в Кале вывезли более 2000 мигрантов
За первый день официального сноса нелегального лагеря беженцев во французском городе Кале, известного как «Джунгли», его покинули более 2000 мигрантов.
Об этом пишет DW.com.
"45 автобусов с 1918 беженцами старше 18 лет выехали из лагеря в 80 специально подготовленных центров дальнейшего размещения", - заявил в понедельник, 24 октября, министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.
Еще 400 несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли во Францию без сопровождения взрослых, были отправлены в центр временного пребывания. В их отношении действуют специальные правила - Франция пытается добиться, чтобы несовершеннолетние беженцы, чьи родственники находятся в Великобритании, смогли воссоединиться там со своими семьями.
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Власти Франции намерены распределить тех иностранцев, которые живут в Кале, по центрам приема беженцев в других регионах страны, в число которых не входят, однако, Корсика и Париж. Всего в этом лагере, по официальным данным, жили около 6500 человек, но неофициальные цифры значительно больше.
В операции по расселению лагеря, по данным властей Франции, принимают участие около 1250 полицейских. Снос лагеря, по официальным оценкам, продлится неделю.