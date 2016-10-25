За первый день снос лагеря мигрантов в Кале вывезли более 2000 мигрантов

Об этом пишет DW.com.

"45 автобусов с 1918 беженцами старше 18 лет выехали из лагеря в 80 специально подготовленных центров дальнейшего размещения", - заявил в понедельник, 24 октября, министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

Еще 400 несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли во Францию без сопровождения взрослых, были отправлены в центр временного пребывания. В их отношении действуют специальные правила - Франция пытается добиться, чтобы несовершеннолетние беженцы, чьи родственники находятся в Великобритании, смогли воссоединиться там со своими семьями.

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Власти Франции намерены распределить тех иностранцев, которые живут в Кале, по центрам приема беженцев в других регионах страны, в число которых не входят, однако, Корсика и Париж. Всего в этом лагере, по официальным данным, жили около 6500 человек, но неофициальные цифры значительно больше.

В операции по расселению лагеря, по данным властей Франции, принимают участие около 1250 полицейских. Снос лагеря, по официальным оценкам, продлится неделю.