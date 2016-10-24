Статуя обнаженного Дональда Трампа продана с аукциона за 21,8 тысячи долларов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter аукционного дома.

Представители Julien's Auctions не разглашают имя человека, который приобрел изваяние, ставшее, по их словам, "символом политического протеста и привлекшее внимание во всем мире". Оценочная стоимость лота составляла от 10 до 20 тыс. долларов.

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Статуя была установлена американской неправительственной организацией Indecline, объединяющей творческих работников. В общей сложности они разместили пять скульптур кандидата Республиканской партии на пост президента США. Помимо Лос-Анджелеса, статуи были практически одновременно установлены 18 августа в людных местах в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Кливленде (штат Огайо) и Сиэтле (штат Вашингтон).

В Indecline уточнили тогда, что акция была проведена в знак протеста против участия Трампа в президентских выборах в США. "Мы глубоко разочарованы тем, что тот, кто является самой серьезной угрозой миру, заручился полной поддержкой самых легковерных, а также в ряде случаев фанатично настроенных граждан", - говорилось, в частности, в заявлении организации, предоставленном ТАСС.

Представители Indecline ранее также уточнили, что другие скульптуры Трампа, помимо той, которую они установили в Лос-Анджелесе, продавать пока не планируется.

Фигуры были изготовлены из полимерных материалов скульптором, известным под псевдонимом Ginger, который специализируется на создании изображений монстров. Мастер представил Трампа в крайне неприглядном свете - с ярко-оранжевой кожей, большим животом и непропорциональными частями тела.

Как отметили в организации, все статуи были практически сразу же демонтированы властями.