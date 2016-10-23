Боевики ИГИЛ подожгли химзавод в Ираке, около тысячи человек госпитализированы, - источник

Об этом сообщает Reuters.

Американские военные, принимающие участие в операции "Непоколебимая решимость", рассказали, что отступающие из города боевики "Исламского государства", кроме завода, подожгли несколько нефтяных скважин.

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Большинство пострадавших – жители окрестных городов и сел. Они жаловались на проблемы с дыханием и боль в глазах.

Очевидцы заявили, что как минимум один человек умер от отравления, однако официальный Багдад не подтверждает эту информацию.

Иракские и американские военные были вынуждены надеть маски, так как ветер сдувал облако токсичных газов в их сторону, рассказали агентству источники в войсках, наступающих на Мосул.