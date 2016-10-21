Наступление на Мосул: ИГ захватило полтысячи семей, которых используют как живой щит – ООН

Боевики ИГИЛ захватили в заложники 550 семей из деревень вокруг Мосула и используют их в качестве "живого щита". Об этом пишет CNN. Как известно, сейчас иракская правительственная армия и отряды курдов штурмуют иракскую "столицу "Исламского государства".

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Исламисты захватили 200 семей из деревни Самалиа и в 350 семей из Найафии. В понедельник их насильно доставили в Мосул.

"Это очевидный пример того, как ИГИЛ не дает гражданским на захваченных территориях покинуть районы боевых действиях", - отметил пресс-секретарь управления ООН по правам человека Равин Шамдасани.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд раад Аль-Хусейн заявил, что ему известно о случаях, когда исламисты заставляют жителей близлежащих сел передвигаться в Мосул. Он также получал сообщения, что подозреваемых в нелояльности мирных граждан расстреливали.

"Есть большой риск того, что исламисты если не используют людей как живой щит, то скорее убьют их, чем дадут освободиться", - добавил комиссар.

Сейчас его департамент проверяет информацию об убийстве боевиками ИГ 40 человек в деревне нееподалеку от Мосула.

Наступление на Мосул, которое началось 17 октября, как ожидается, станет крупнейшим сражением в Ираке со времен вторжения США в 2003 году.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Ирака Аль-Абади, операция по освобождению Мосула продвигается "быстрее, чем думали" власти.

"Наши силы начали двигаться вперед, чтобы освободить этот город, который был взят ИГИЛ более двух лет назад. Боевые силы в настоящее время продвигаются вперед по направлению к городу быстрее, чем мы думали, и быстрее, конечно, чем мы установили в нашем плане кампании", - сказал Аль-Абади. Как отмечается, власти Ирака ожидают, что бои за Мосул займут несколько недель или даже месяцев.