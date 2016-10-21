В Лондоне арестован подозреваемый в подготовке теракта в метро

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Арест связан с подозрительным - предположительно, взрывным - устройством, которое было обнаружено в четверг в лондонском метро рядом деловым кварталом Канэри-Уорф.

Подозреваемый был задержан в пятницу на одной из улиц на севере Лондона. В операции участвовали вооруженные сотрудники полиции, при задержании они использовали электрошокер.

Других подозреваемых по этому делу пока нет.

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Подозрительный предмет был обнаружен на станции "Северный Гринвич" Юбилейной линии утром в четверг. Как сообщают СМИ, это была сумка, которую сначала приняли за потерянную вещь и передали машинисту, который обнаружил, что она полна проводов. Он сразу же связался с полицией.

Станция была эвакуирована, а сотрудники полиции осуществили контролируемый подрыв сумки. Рейтер сообщает, что расследованием инцидента сразу же занялся отдел по борьбе с терроризмом.

Лондонская полиция заявила, что после инцидента число полицейских на улице и в транспорте увеличится.