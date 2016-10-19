Освобождение Мосула от ИГИЛ: первые 900 беженцев покинули охваченный боями город (фоторепортаж)
После начала штурма иракского Мосула, с лета 2014 года захваченного террористами "Исламского государства", из города бежали более 900 человек.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Беженцы находятся в палаточных лагерях в Сирии рядом с иракской границей. Представитель УВКБ отметила, что жители Мосула, скорее всего, будут находиться там, пока ситуация в городе не стабилизируется.
В то же время в ООН опасаются, что под видом беженцев из Мосула могут сбежать часть боевиков.
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Как сообщал УНИАН, штурм Мосула начался 17 октября 2016 года. Иракские войска при поддержке международной коалиции под руководством США намерены освободить город от ИГ.
Сначала артиллерия обстреляла город, а затем туда направилась бронетехника. В штурме также участвуют военизированные формирования иракского Курдистана. С воздуха операцию поддерживает авиация коалиции.
Пентагон опасается, что боевики могут использовать в качестве живого щита мирных жителей, которые не в состоянии покинуть Мосул. Также людей могут удерживать силой, считают в министерстве обороны США.
В 2014 году до захвата Мосула боевиками в городе жили 2 млн человек. С приходом джихадистов многие горожане бежали, сколько их сейчас остается в Мосуле, неизвестно. По некоторым данным, там находятся около 700 тысяч мирных жителей.