Освобождение Мосула от ИГИЛ: первые 900 беженцев покинули охваченный боями город (фоторепортаж)

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Беженцы находятся в палаточных лагерях в Сирии рядом с иракской границей. Представитель УВКБ отметила, что жители Мосула, скорее всего, будут находиться там, пока ситуация в городе не стабилизируется.

В то же время в ООН опасаются, что под видом беженцев из Мосула могут сбежать часть боевиков.

Читайте такжеЕС должен готовиться к возвращению джихадистов после падения Мосула - еврокомиссар

Как сообщал УНИАН, штурм Мосула начался 17 октября 2016 года. Иракские войска при поддержке международной коалиции под руководством США намерены освободить город от ИГ.

Сначала артиллерия обстреляла город, а затем туда направилась бронетехника. В штурме также участвуют военизированные формирования иракского Курдистана. С воздуха операцию поддерживает авиация коалиции.

Пентагон опасается, что боевики могут использовать в качестве живого щита мирных жителей, которые не в состоянии покинуть Мосул. Также людей могут удерживать силой, считают в министерстве обороны США.

В 2014 году до захвата Мосула боевиками в городе жили 2 млн человек. С приходом джихадистов многие горожане бежали, сколько их сейчас остается в Мосуле, неизвестно. По некоторым данным, там находятся около 700 тысяч мирных жителей.