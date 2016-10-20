Россия отработала нанесение ударов из "Искандер-М"

Тактическое учение состоялось в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год, передает ТАСС.

"В ходе проверки командование округа оценило практические навыки боевых расчетов ОТРК "Искандер-М" по подготовке комплексов к стрельбе и выполнению одиночных и групповых электронных пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции (РЛС) условного противника, находящиеся на удалении в несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

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Ракетчики совершили многокилометровые марши в районы занятий, отработали задачи по развертыванию "Искандеров" и смене стартовых позиций, загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин.

В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.