Минобороны РФ подтвердило переброску "Искандеров" под Калининград

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Генерал заявил, что Минобороны РФ "не делало большого секрета" из переброски "Искандеров" под Калининград, использовав ее для уточнения параметров одного из американских военных спутников.

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"Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше, один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата", - заявил генерал.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что российские военные не раз перебрасывали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградскую область и будут делать это в будущем в рамках боевой подготовки.

Ранее в американской разведке подтвердили, что Россия перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" в Калининград, пограничную с Литвой и Польшей территорию.