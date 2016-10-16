США и Британия призвали к прекращению огня в Йемене
Соединенные Штаты и Великобритания призвали в ближайшие дни установить в Йемене режим прекращения огня.
С таким совместным заявлением выступили госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Британии Борис Джонсон после переговоров в Лондоне, передает Русская служба Би-Би-Си.
Обе страны оказывают помощь коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая наносит удары с воздуха по повстанцам-хуситам в Йемене.
Читайте такжеВ Йемене тысячи людей требовали от ООН провести международное расследование авиаудара в Сане
Неделю назад в результате авиаудара по похоронной процессии в столице страны Сане погибли по меньшей мере 140 человек.
Саудовская Аравия назвала обстрел ошибкой, допущенной в результате неточных разведданных, однако гибель людей вновь вызвала вопросы по поводу этой военной операции.
В понедельник, 10 октября, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн "самым решительным образом" осудили нападение на траурную процессию в Йемене.