США и Британия призвали к прекращению огня в Йемене

С таким совместным заявлением выступили госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Британии Борис Джонсон после переговоров в Лондоне, передает Русская служба Би-Би-Си.

Обе страны оказывают помощь коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая наносит удары с воздуха по повстанцам-хуситам в Йемене.

Читайте такжеВ Йемене тысячи людей требовали от ООН провести международное расследование авиаудара в Сане

Неделю назад в результате авиаудара по похоронной процессии в столице страны Сане погибли по меньшей мере 140 человек.

Саудовская Аравия назвала обстрел ошибкой, допущенной в результате неточных разведданных, однако гибель людей вновь вызвала вопросы по поводу этой военной операции.

В понедельник, 10 октября, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн "самым решительным образом" осудили нападение на траурную процессию в Йемене.