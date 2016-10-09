Авиаудар по похоронной процессии в Йемене: число погибших достигло 140 человек (фото)

В Йемене не менее 140 участников похоронной процессии в городе Сана погибли при авиаударе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, утверждают в ООН, передает Русская служба Би-би-си.

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Число раненых превышает 500 человек, сообщили в йеменском минздраве.

Коалиция отрицает нанесение авиаудара.

Координатор ООН по Йемену Джейми Макголдрик называл произошедшее "ужасным нападением".

Представитель повстанцев Мохаммед Абдул-Салам и вовсе охарактеризовал авианалет как "геноцид".

Источники агентства Ассошиэйтед пресс в йеменских медицинских и военных структурах рассказали, что среди раненых и убитых было много высокопоставленных шиитских повстанцев-хуситов.

В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против йеменских повстанцев-хуситов, пользующихся поддержкой Ирана, и в помощь местным военным, лояльным экс-президенту страны Али Абдалле Салеху.

С апреля прошлого года коалиция приступила к воздушным ударам по позициям хуситов.

Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади из-за конфликта был вынужден бежать из страны.