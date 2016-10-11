В ООН призвали провести международное расследование обстрелов в Йемене

Они призвали провести независимое международное расследование нарушений международного гуманитарного права в этой стране, пишет Центр новостей ООН.

«Нападение на траурную процессию в столице Йемена Сане, совершенное в субботу, является очередным проявлением бессердечности по отношению к мирным жителям и вопиющим нарушением международного гуманитарного права. В траурной процессии принимали участие семьи с детьми», -заявил Пан Ги Мун на пресс-конференции для журналистов.

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Пан Ги Мун назвал аморальными бомбардировки людей, оплакивающих смерть близких.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что авианалеты коалиции под руководством Саудовской Аравии уже привели к кровопролитию, к разрушению значительной части медицинских учреждений страны и других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

«Первые сообщения с места последнего нападения указывают на то, что оно было также совершено коалицией. На фоне насилия, постоянно совершаемого в ходе конфликта, извинения звучат не очень искренне», - сказал Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что боевые действия не могут служить оправданием грубейших нарушений норм международного гуманитарного права.

«Безнаказанность приводит к еще большим страданиям. Несмотря на то, что стороны конфликта совершают все больше преступлений, до сих пор нет каких-либо результатов расследований, которые бы заслуживали доверие. Этот инцидент, произошедший в субботу должен быть надлежащим образом расследован», - заявил глава ООН.

Также, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также призвал провести международное независимое расследование всех случаев нарушения международного гуманитарного права в Йемене, где, по его словам, с марта 2015 года было убито 4125 гражданских лиц и 7207 получили ранения. Только в сентябре 2016 года было убито 379 мирных жителей.

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«С момента начала этого конфликта в Йемене, свадьбы, торговые центры, больницы, школы, а на этот раз траурная процессия подвергаются ударам, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и подпитываются полной безответственностью за такие деяния», - заявил Верховный комиссар.

Он с сожалением отметил, что последний авианалет был совершен буквально через пару недель после того, как Совет ООН по правам человека уже во второй раз не поддержал его призыв создать международную независимую комиссию для расследования преступлений в Йемене. Зейд Раад аль-Хусейн сказал, что бездействие Совета способствует созданию атмосферы безнаказанности.