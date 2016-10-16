Эсминец ВМС США в третий раз за неделю обстреляли с территории Йемена

Об этом сообщили американские чиновники, передает Reuters.

Отмечается, что судно применило средства противоракетной меры и не было повреждено.

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Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. По эсминцу было выпущено минимум одну ракету.

"Мы оцениваем ситуацию. Все наши корабли и экипажи в безопасности и невредимы", - заверил один из чиновников США.

Напомним, 13 октября американский военный корабль второй раз за неделю попал под ракетный обстрел возле берегов Йемена.