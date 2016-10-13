Эсминец США второй раз за неделю попал под обстрел у берегов Йемена

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в администрации, передает РБК.

По его словам, две ракеты упали рядом с эсминцем USS Mason и сопровождающим его кораблем Ponce с территории, которая находится под контролем хуситов. В ответ на обстрел военный корабль, который находится на боевом дежурстве в северной части Баб-эль-Мандебского пролива, также произвел несколько залпов оборонительного вооружения.

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Источник агентства уточнил, что оба американских корабля не получили повреждений, пострадавших среди личного состава флота нет.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что США «надлежащим образом» отреагируют на обстрел ракетами американских военных кораблей.

«Те, кто угрожает нашим силам должны знать, что командование США сохраняет за собой право защищать свои корабли, и мы будем реагировать на эту угрозу в свое время и надлежащим образом», — указал он.

Ранее УНИАН сообщал, что эсминец Военно-морского флота США USS Mason (DDG-87) подвергся неудачному ракетному обстрелу со стороны территории Йемена, подконтрольной повстанцам-хуситам.