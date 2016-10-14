В Турции неизвестные обстреляли ракетами дорогу между городами Анталией и Кемером

17:47, 14 октября 2016
Мир
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Ракеты были выпущены со стороны гор и попали в небольшой магазин, пострадавших нет.

Иллюстрация REUTERS

В Турции неизвестные обстреляли ракетами дорогу между курортными городами Анталией и Кемером, пострадавших нет.

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкое информационное агентство Dogan, ракеты были выпущены со стороны гор и попали в небольшой магазин.

На место происшествия направили спецназовцев и медиков.

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