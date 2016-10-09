Количество жертв теракта в Турции возросло до 17 человек
15:50, 09 октября 2016Мир
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Еще 27 человек ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.
В Турции взорвался заминированный автомобиль / REUTERS
Жертвами взрыва заминированной машины у поста жандармерии в турецкой провинции Хаккари стали 9 военных и 8 гражданских лиц, еще 27 человек ранены.
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Об этом заявил губернатор Хаккари Гюнет Орхан Топрак, передает РИА Новости.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о восьми погибших и пяти раненых военнослужащих в результате взрыва заминированного автомобиля, устроенного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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