Количество жертв теракта в Турции возросло до 17 человек

Жертвами взрыва заминированной машины у поста жандармерии в турецкой провинции Хаккари стали 9 военных и 8 гражданских лиц, еще 27 человек ранены.

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Об этом заявил губернатор Хаккари Гюнет Орхан Топрак, передает РИА Новости.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о восьми погибших и пяти раненых военнослужащих в результате взрыва заминированного автомобиля, устроенного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).