Двое спонсоров Трампа требуют вернуть средства из-за секс-скандала

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC News.

"Я не могу выразить мое разочарование недавними событиями вокруг господина Трампа. Я жалею, что приходил поддерживать Трампа, и, в частности, позволял моему сыну быть частью этого. Я с уважением прошу вернуть мне деньги", - сказал один из спонсоров.

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"Я не могу выразить мое разочарование недавними событиями вокруг господина Трампа. Я жалею, что приходил поддерживать Трампа, и, в частности, позволял моему сыну быть частью этого. Я с уважением прошу вернуть мне деньги", - сказал один из спонсоров.

Второй донор также попросил вернуть его деньги, потому что он "расстроен" из-за видео, которое распространяется в Сети.

"Я не могу поддерживать сексиста. У меня трое маленьких детей и я не буду поддерживать сексистского человека", - написал второй донор.

Спонсоры разочарованы выходом вульгарного видеоролика в прошлую пятницу, в котором Трамп грубо обсуждает женщин.

В то же время старший представитель Трампа Джейсон Миллер заявил, что штаб предвыборной кампании "не знает о каких-либо донорах с такой просьбой".