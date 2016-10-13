Двое спонсоров Трампа требуют вернуть средства из-за секс-скандала
Двое спонсоров, которые дали десятки тысяч долларов на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, требуют вернуть назад свои деньги.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC News.
"Я не могу выразить мое разочарование недавними событиями вокруг господина Трампа. Я жалею, что приходил поддерживать Трампа, и, в частности, позволял моему сыну быть частью этого. Я с уважением прошу вернуть мне деньги", - сказал один из спонсоров.
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"Я не могу выразить мое разочарование недавними событиями вокруг господина Трампа. Я жалею, что приходил поддерживать Трампа, и, в частности, позволял моему сыну быть частью этого. Я с уважением прошу вернуть мне деньги", - сказал один из спонсоров.
Второй донор также попросил вернуть его деньги, потому что он "расстроен" из-за видео, которое распространяется в Сети.
"Я не могу поддерживать сексиста. У меня трое маленьких детей и я не буду поддерживать сексистского человека", - написал второй донор.
Спонсоры разочарованы выходом вульгарного видеоролика в прошлую пятницу, в котором Трамп грубо обсуждает женщин.
В то же время старший представитель Трампа Джейсон Миллер заявил, что штаб предвыборной кампании "не знает о каких-либо донорах с такой просьбой".