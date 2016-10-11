Израиль ввел блокаду палестинских территорий на время "Судного дня"

Все пропускные пункты между Израилем и Западным берегом реки Иордан будут закрыты до четверга. А КПП "Эрез" на границе с сектором Газа возобновит работу не ранее воскресенья, передает LB.ua.

В эти дни палестинцам запрещен проход на территорию Израиля. Ограничения не касаются жителей еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

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Израильские силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности после совершенного в воскресенье, 9 октября, теракта в Иерусалиме. Нападавший палестинец открыл огонь по людям на улице, затем его убили полицейские, в ходе перестрелки он смертельно ранил сотрудницу полиции. Еще пять человек получили ранения. После инцидента в палестинском Аль-Раме недалеко от Иерусалима вспыхнули протесты, которые подавила израильская армия.

Йом-Киппур ("День искупления", "Судный день") в иудаизме считается самым важным праздником. Это день искупления, покаяния и подведения итогов. Во вторник с закатом начинается суточный пост, в который нельзя пить даже воду, а также продолжительные службы в синагогах.