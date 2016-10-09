Две раненные террористом в Иерусалиме женщины скончались

Нападение на случайных прохожих произошло утром, недалеко от остановки скоростного трамвая в районе полицейского управления. 39-летний палестинец, подъехавший на автомобиле, открыл огонь по случайным прохожим, сообщает РБК со ссылкой на Jerusalem Post.

По уточненным данным, он ранил шесть человек. Одна из пострадавших была доставлена в клинику в критическом состоянии, где скончалась.

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Преступник попытался скрыться с места происшествия, однако в погоню за ним отправились полицейские на мотоциклах. Когда террорист увидел их, он начал стрелять в их сторону и ранил сотрудницу правоохранительных органов, позже также скончавшуюся в больнице. В результате ответного огня преступник был застрелен, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, палестинская группировка «Хамас», контролирующая Сектор Газа, объяснила случившееся продолжением интифады, а расстрел людей представитель экстремистов назвал «операцией в Иерусалиме, проведенной в ответ на преступления оккупантов».

За последний год в результате нападений террористов в различных городах Израиля погибли 33 человека, а также два туриста​ из США. Reuters указывает, что за это же время погибли 220 палестинцев. Большинство из них были признаны боевиками, около 70 человек были убиты в различных стычках с израильскими силами безопасности.