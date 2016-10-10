Генсек Совета Европы назвал банкротом Совбез ООН из-за катастрофической ситуации в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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«Мы не должны отказываться от дипломатических решений... то, с чем мы столкнулись в Сирии, является вопиющей катастрофой, которую нельзя допускать в 21 веке, это банкротство Совета безопасности ООН, потому что в Уставе ООН записано, что члены Совета безопасности несут ответственность за обеспечение мира и безопасности для всех остальных государств-членов (ООН), поэтому на них лежит огромная ответственность, которую государства-члены ему (Совету безопасности ООН – УНИАН) передали», - заявил Ягланд.

«Я думаю, что имеющие место бомбардировки с воздуха, которые начались в Ливии и продолжаются в Сирии, являются абсолютно вопиющими, они не могут приводить ни к каким реальным решениям для страны», - добавил Ягланд.

«Что мы можем сделать - это призвать тех, кто несет ответственность, положить конец этой катастрофе, особенно призвать Совет безопасности ООН взять на себя ответственность, которую он несет в соответствии с Уставом ООН. Поэтому я настаиваю на том, что они (члены Совбеза ООН – УНИАН) не действуют согласно этой ответственности», - убежден генеральный секретарь Совета Европы.

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Как сообщалось, Россия применила вето на предложенную Францией резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. 11 из 15 членов СБ ООН поддержали резолюцию. Китай и Ангола воздержались, а Россия и Венесуэла проголосовали "против".

Проголосовав "против", Россия как постоянный член СБ ООН заблокировала принятие резолюции. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов и ни одного вето.

Сегодня, 10 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил о намерении расследования военных преступлений в Сирии в Международном уголовном суде.