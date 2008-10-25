Буш под конец своего президентства выдал Украине еще один аванс

Президент США Джордж БУШ вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины и Грузии в НАТО.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил на состоявшейся в Белом доме торжественной церемонии подписания протоколов о вступлении в НАТО Албании и Хорватии.

"Другие государства ищут путь к членству в НАТО, и они имеют полную поддержку правительства США. Сегодня я вновь подтверждаю приверженность Америки стремлению Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, а также Черногории (вступить) в НАТО. Дверь к членству в НАТО открыта также для народа Сербии, если он изберет этот путь", - сказал Дж.БУШ.

Церемония состоялась после того как Дж.БУШ провел часовые переговоры с находящимся с визитом в США генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.