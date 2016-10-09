Лавров пожаловался на "агрессивную русофобию" США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политика США в отношении России основывается на «агрессивной русофобии». Текст интервью, которое он дал Первому каналу, размещен на сайте МИД РФ, передает «Медуза».

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По словам российского министра, примером этого является приближение границ НАТО к РФ и развертывание вблизи границ России и ее союзников «американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического альянса, ПРО», а также санкции.

«Речь идет не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность», — заявил Лавров.

По его словам, именно эти «коренные изменения» в американской политике стали причиной выхода РФ из договора об утилизации оружейного плутония. «Это право международных договоров, которое закреплено в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.: коренное изменение обстоятельств позволяет любому из участников соглашения из него выйти», — заявил Лавров.

Осенью 2016 года отношения между США и РФ ухудшились. Это произошло на фоне обострения ситуации в Сирии, где в сентябре провалилось согласованное двумя странами перемирие.

В начале октября Россия вышла из двустороннего соглашения по утилизации оружейного плутония, а также из договора о ядерных исследованиях.

США объявили о прекращении двустороннего сотрудничества по урегулированию в Сирии и открыто обвинила Россию в организации хакерских атак на американские организации и отдельных граждан.