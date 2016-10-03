Путин приостановил действие соглашения России и США об утилизации оружейного плутония

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 3 октября на интернет-портале правовой информации, передает Meduza.

Действие соглашения, говорится в указе, приостанавливается "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".

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МИД России поручено уведомить американскую сторону о приостановке действия соглашения.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Документ был подписан в 2000 году. Соглашение предусматривает утилизацию по 34 тонны радиоактивных материалов с каждой стороны.

В апреле 2016 года Путин заявил, что американская сторона не выполняет своих обязательство по этому соглашению. По словам Путина, американская сторона проводит утилизацию не путем превращения оружейного плутония в топливо для АЭС, оставляя возможность извлечь и переработать радиоактивный материал.

США тогда отвергли обвинения в нарушении соглашения, указав, что документ допускает применение другой технологии для утилизации оружейного плутония. Американские власти также отметили, что новая технология обойдется значительно дешевле и позволит быстрее утилизировать запланированные объемы.