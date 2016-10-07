В Чечне спикер парламента по прозвищу "Лорд" избил главу суда: требовал его отставки "по состоянию здоровья"

Об этом пишет издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источники в Грозном.

Издание сообщает, что Даудов, который также известен по прозвищу "Лорд", прибыл к зданию суда в сопровождении десяти машин, около 40 человек оцепили здание, а он направился в кабинет Мурдалова.

По словам источников, спикер парламента Чечни начал избивать Мурдалова, требуя чтобы тот написал заявление об увольнении по состоянию здоровья, но он отказался это сделать. Далее, как сообщается, вместе с Даудовым главу суда стали избивать несколько охранников.

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По данным издания, Даудов также угрожал Мурдалову убийством.

После он покинул здание суда, и оцепление было снято.

Кроме того, утверждается, что ни один из врачей в Грозном не согласился провести медицинское освидетельствование Мурдалова. В результате судья обратился к офицеру управления ФСБ по Чечне, который в свое время учился с президентом России Владимиром Путиным.

"Кавказ.Реалии" пишет, что спикер парламента "проталкивает в кресло председателя Верховного суда своего человека, а отказ Мурдалова покинуть пост он воспринял как вызов".