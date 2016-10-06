Пошли в разнос: Россия пригрозила сбивать любые неопознанные объекты над Сирией

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передают "РИА Новости".

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"Напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов", — заявил Конашенков.

Тут же он подчеркнул, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО "вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полёта ракет и принадлежности их носителей".

"А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов —"невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью", — заявляет спикер российского Минобороны.

В Москве подобные угрозы, как и развертывание комплексов С-300, оправдывают ударом коалиции по сирийским войскам в Дейр эз-Зоре и необходимостью"защищать" своих военных в Сирии.