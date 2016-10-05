В США объяснили, почему переброска зенитной ракетной системы С-300 в Сирию противоречит заявлениям Путина

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.

"Я в курсе того, что эта техника отправлена в Сирию. Это противоречит заявлениям самого президента Путина о том, что их усилия направлены против экстремистов", - сказал Эрнест.

Кроме того, подчеркнул он, у Белого дома нет информации о наличии в ИГИЛ или "Аль-Каиды" авиации.

По мнению представителя Белого дома, это вызывает вопросы относительно задач России в Сирии и негативно сказывается на доверии к ней.

Читайте такжеВ Пентагоне не понимают, как Россия будет использовать в Сирии зенитную ракетную систему С-300

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").

С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.