В США объяснили, почему переброска зенитной ракетной системы С-300 в Сирию противоречит заявлениям Путина
Переброска батареи зенитной ракетной системы С-300 в Сирию противоречит прежним заявлениям Москвы о том, что РФ будет бороться с экстремистами, у которых нет авиации.
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.
"Я в курсе того, что эта техника отправлена в Сирию. Это противоречит заявлениям самого президента Путина о том, что их усилия направлены против экстремистов", - сказал Эрнест.
Кроме того, подчеркнул он, у Белого дома нет информации о наличии в ИГИЛ или "Аль-Каиды" авиации.
По мнению представителя Белого дома, это вызывает вопросы относительно задач России в Сирии и негативно сказывается на доверии к ней.
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Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").
С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.