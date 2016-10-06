Известный на просторах СНГ рэпер "заминировал" в Москве самолет из-за опоздания
Рэп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) задержан за то, что сообщил о минировании самолета Москва-Минск, опоздав на посадку.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После того, как музыкант был доставлен в полицию, он отказался от своих слов и обвинил в обмане сотрудников авиакомпании, чьими услугами воспользовался.
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По данным агентства, когда рэпер сообщил, что на борту заложено взрывное устройство, самолет уже взлетел. Его доставили в отделение транспортной полиции.
Концертный директор музыканта рассказал "Вестям": «Серега был задержан для дачи показаний в письменной форме. На самом деле он никому не угрожал и кроме него на самолет опоздало еще несколько человек. Его, слава богу, не оштрафовали за ложную угрозу вызова и его давно уже отпустили. Самолет, как вы понимаете, улетел без него и приземлился в Минске вовремя. Серега направлялся к своим родителям, к которым достаточно часто летает».