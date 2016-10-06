В Кремле после переговоров между Нуланд и Сурковым по "Минску-2" сделали традиционные для РФ выводы
В Кремле по итогам переговоров помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктории Нуланд и помощника президента РФ Владислава Суркова заявили, что «ширится понимание», что Украина не выполняет Минск-2.
Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.
«Действительно ширится понимание того, что Киев не выполняет обязательства по минским договоренностям, особенно в политической части, а еще не предпринимаются те шаги, которые четко прописаны на бумаге и подписаны президентом Порошенко. В этой связи стороны говорят о необходимости использования всевозможного влияния и методов давления на Киев с тем, чтобы побудить Украину выполнять взятые на себя обязательства», - заявил он.
По словам Пескова, такое понимание приходит ко всем участникам переговоров по этой теме.
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Как сообщал УНИАН, 5 октября Песков заявлял, что в Кремле не ожидают «прорыва» от переговоров Нуланд и Суркова в Москве, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на востоке Украины.
«Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Здесь не ставится целью достижение каких-то прорывов», - сказал Песков.
По его словам, США не участвуют в «нормандском формате», но существует такой механизм обмена информацией, чтобы «из первых рук обеспечить доведение позиций по украинскому урегулированию до американских партнеров».