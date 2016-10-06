В российском МИДе рассказали о звонке Керри Лаврову, про "ядерные" темы - ни слова

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Утверждается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии, взаимодействии в продвижении в урегулировании украинского кризиса и работе в ООН по северокорейскому досье", - сообщили в МИДе РФ.

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Как сообщал УНИАН, накануне Россия "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ" приостановила действие межправительственного соглашения с США от 2000 года об утилизации плутония, используемого в производстве ядерного оружия. Соглашение предусматривает утилизацию более 34 тонн радиоактивных материалов с каждой стороны. В апреле 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что американская сторона якобы не выполняет своих обязательств по этому соглашению.

США выразили сожаление по поводу решения России выйти из соглашения об утилизации плутония.

Вчера, 5 октября, Россия также приостановила действие соглашения с правительством США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах, подписанного в 2013 году.

В МИДе РФ заявили, что Москва может рассмотреть вопрос возобновления сотрудничества с США в ядерной и энергетической сферах, если в Вашингтоне подтвердят готовность "в полном объеме восстановить его выполнение".