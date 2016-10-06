В России назвали условие возобновления сотрудничества с США в ядерной сфере
В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Москва может рассмотреть вопрос возобновления сотрудничества с США в ядерной и энергетической сферах, если в Вашингтоне подтвердят готовность "в полном объеме восстановить его выполнение".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского МИД.
В РФ напомнили, что в 2014 году из Вашингтона было получено уведомление о том, что американская сторона в связи с событиями в Украине приостанавливает такое сотрудничество с Россией.
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После этого в РФ считают, что своим решением американцы "фактически заморозили взаимодействие в сфере науки и технологий по всем зафиксированным в соглашении направлениям".
"В складывающейся ситуации российская сторона приостанавливает исполнение Соглашения в ответ на недружественные действия США", - заявили в МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, 5 октября Россия приостановила действие соглашения между правительствами РФ и США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах.