В США выразили сожаление по поводу решения России выйти из соглашения об утилизации плутония

С заявлениями о разочаровании по этому поводу выступили представители Белого дома Джош Эрнест и Государственного департамента США Элизабет Трюдо, сообщает Радио Свобода.

Оба также заявили, что США будут и дальше выполнять это соглашение со своей стороны, и выразили надежду, что Россия все-таки тоже будет выполнять его.

При этом оба представители не стали комментировать требований, которые Россия выдвинула в США и на которых она, как говорится в поданном в парламент законопроекте, будет готова возобновить действие соглашения об утилизации оружейного плутония.

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Как сообщал УНИАН, Россия приостановила действие межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, который используется в производстве ядерного оружия.

Документ был подписан в 2000 году. Соглашение предусматривает утилизацию более 34 тонн радиоактивных материалов с каждой стороны. В апреле 2016 года Путин заявил, что американская сторона не выполняет своих обязательств по настоящему соглашению.

По словам Путина, американская сторона проводит утилизацию не путем превращения оружейного плутония в топливо для АЭС, оставляя возможность добыть и переработать радиоактивный материал.

США тогда отвергли обвинения в нарушении соглашения, указав, что документ предполагает применение другой технологии для утилизации оружейного плутония. Американские власти также отметили, что новая технология обойдется значительно дешевле и позволит быстрее утилизировать запланированные объемы.