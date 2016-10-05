В Пентагоне не понимают, как Россия будет использовать в Сирии зенитную ракетную систему С-300

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, выступая на брифинге в Вашингтоне, пишет Washington Post.

По его словам, Москва изначально называла своей целью борьбу с экстремизмом, однако ни "Исламское государство", ни сирийское отделение "Аль-Каиды" не располагают самолетами, против которых можно было бы использовать средства ПВО.

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На вопрос, представляет ли С-300 угрозу для американских пилотов, участвующих в операциях антитеррористической коалиции, Кук заявил, что это зависит от того, как российские военные собираются задействовать зенитно-ракетный комплекс.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США продолжат обеспечивать безопасность своих военнослужащих, у которых есть право на самооборону.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").

С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.