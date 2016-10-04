Россия разворачивает в Сирии зенитную ракетную систему С-300 - Fox News

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников.

"Это первый раз, когда Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" за пределами территории своей страны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСША приостанавливают двусторонние переговоры с РФ по Сирии: в Белом доме рассказали о последствиях (полный текст заявления)

Пока ракеты и связанные с ними компоненты пока не распакованы и не готовы к применению.

По информации Fox News, компоненты системы прибыли в минувшие выходные на российскую базу в сирийском Тартусе.

Как отмечает телеканал, разворачивание системы С-300 - еще одно подтверждение того, что РФ не собирается прекращать поддержку режима Асада.

С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.

Ранее Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.