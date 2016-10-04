Россия разворачивает в Сирии зенитную ракетную систему С-300 - Fox News
Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников.
"Это первый раз, когда Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" за пределами территории своей страны", - говорится в сообщении.
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Пока ракеты и связанные с ними компоненты пока не распакованы и не готовы к применению.
По информации Fox News, компоненты системы прибыли в минувшие выходные на российскую базу в сирийском Тартусе.
Как отмечает телеканал, разворачивание системы С-300 - еще одно подтверждение того, что РФ не собирается прекращать поддержку режима Асада.
С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.
Ранее Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.