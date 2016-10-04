Журналисты нашли у Путина дачу в Карелии

Три источника — представитель заксобрания Карелии, бизнесмен, а также сотрудник компании, оформлявшей интерьер одного из особняков, — рассказали о том, что Путин не раз приезжал туда отдохнуть, передает Сноб со ссылкой на Дождь.

Телеканал подчеркивает, что документальных свидетельств посещения Путиным "дачи" в Карелии найти не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.

С 2010 по 2013 год ООО "Прайм", по данным телеканала, купило 140 гектаров земли рядом с островом Валаам на территории планируемого национального парка "Ладожские шхеры". Там же фирма арендовала еще 290 гектаров леса.

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Компания "Прайм" неоднократно упоминалась в СМИ как владелец земли, связанной с российским руководством. В частности, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденцией "Ужин" на Валдае. Одной из дочерних фирм "Прайма" частично принадлежит горнолыжный курорт, где, по информации СМИ, праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.

Как сообщал УНИАН ранее, Навальный показал дачу Медведева с горнолыжным комплексом и 6-метровым забором. Секретная дача премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Плесе ограждена 6-метровым забором.

По инфрмации, обнародованной оппозиционером Алексеем Навальным на своем сайте, общая площадь усадьбы - 80 гектаров (три территории Кремля) и стоимостью не меньше 25-30 млрд рублей (почти 500 млн долларов).