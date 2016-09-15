Межигорье "по-русски": Навальный показал дачу Медведева с горнолыжным комплексом и 6-метровым забором (видео)

По инфрмации, обнародованной оппозионером Алексеем Навальным на своем сайте, общая площадь усадьбы - 80 гектаров (три территории Кремля) и стоимостью не меньше 25-30 млрд рублей (почти 500 млн долларов).

Читайте такжеНедвижимость на миллионы и киноиндустрия: Навальный рассказал о семье главного гвардейца Путина

"Шикарную резиденцию лидеру списка «Единой России» оплатили газовые магнаты из компании «Новатэк», перечислив эти деньги как "благотворительность", - пишет Навальный.

На огромном участке резиденция Медведева огорожена внутренним забором, на участке расположены гостиницы для сотрудников, автобазы, теплицы, а также горнолыжный комплекс с подъемниками.

Кроме этого, по информации Навального, также имеется "три вертолётные площадки (как у Путина в Геленджике), башни спецсвязи, по документам видим, что есть несколько подземных сооружений".