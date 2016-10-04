Афганские военные отбили у талибов город Кундуз на севере страны

Ранее сообщалось, что боевики проникли в центр города и установили там свое знамя, передает Русская служба Би-Би-Си.

В миссии НАТО подтвердили, что афганские полицейские контролируют город. Продолжаются бои возле штаб-квартиры местной полиции и резиденции губернатора провинции Кундуз.

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Associated Press со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что в ходе боев как минимум один афганский полицейский убит и четверо ранены.

В Пентагоне считают, что нападение талибов оказалась менее серьезным, чем ожидалось изначально. Пресс-секретарь минобороны США Джефф Девис отметил, что боевиков удалось быстро отбросить назад.

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид написал на своей странице в Twitter, что боевики начинают крупное наступление на Кундуз по четырем направлениям.

Талибы уже пытались захватить Кундуз в сентябре 2015 года. Тогда афганским военным и полиции удалось их вытеснить только через четыре дня. Сами талибы называли тогда свою вылазку успехом огромного масштаба.

В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тысяч человек.