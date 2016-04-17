Афганская армия отбила атаки Талибана на Кундуз (фотогалерея)

Афганские вооруженные силы отбили серию нападений боевиков движения "Талибан" на Кундуз (крупный город на северо-востоке страны), сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Погибли десятки талибов. Представитель официальных властей отметил, что "Талибан" активизировал свои действия с целью вернуть Кундуз, который он на короткое время захватил в прошлом году", - говорится в сообщении.

Атаки на Кундуз, в которых участвовали сотни боевиков, усилились несколько дней назад, после того как талибы объявили о начале весеннего наступления.

Начальник полиции Кундуза Касим Джангальбах сообщил, что боевики попытались отрезать от города район на юго-западной окраине, а главный удар пришел на район к востоку от города.

Силовые ведомства расходятся в оценке потерь. По информации полиции Кундуза, в боях погибли 49 боевиков "Талибана", 61 человек был ранен. Согласно Министерству обороны Афганистана, за последние сутки погибли 38 талибов, еще 13 боевиков получили ранения.

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В полиции заявили, что погибли четверо сотрудников сил безопасности, 11 ранены. Руководитель департамента здравоохранения Кундуза Саад Мухтар сообщил, что за последние три дня в больницы города доставили шесть погибших и 107 раненых.