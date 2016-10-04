Фонду Трампа запретили собирать деньги в штате Нью Йорк

Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата, передает Дождь.

Согласно сообщению, фонду занимался фандрайзингом, но не был зарегистрирован в бюро благотворительных организаций.

Читайте такжеКлинтон: в ходе дебатов Трамп солгал 58 раз - в том числе о Путине

В течение 15 дней фонду нужно будет предоставить необходимые документы и финансовые отчеты в бюро благотворительных организаций. Если организация не сделает этого, ее действия по сбору денег будут расценены как кража.

Сообщение прокурора датировано 30 сентября.

Представитель Трампа Хоуп Хикс заявил, что действия прокуратуры Нью Йорка политически мотивированы.

Как сообщал УНИАН ранее, налоговые документы Дональда Трампа позволяют предположить, что кандидат в президенты США из-за огромных убытков в начале 1990-х годов мог получить значительные налоговые льготы на срок до 18 лет, пишет The New York Times.

По информации издания, убытки, которые стали основанием для получения налоговых льгот, произошли из-за ошибок в управлении тремя казино в городе Атлантик-Сити, неудачной попытки Трампа заняться бизнесом в сфере авиаперевозок, а также из-за приобретения им отеля Plaza на Манхэттене.