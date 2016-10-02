Трамп мог 18 лет не платить налоги из-за убытков - NYT

Газета утверждает, что получила доступ к прежде не публиковавшимся документам о налоговых отчислениях миллиардера, сообщает РБК. Из них следует, что ​Дональд Трамп в 1995 году отчитался об убытках в размере $916 млн долларов, в результате чего он мог легально получить право значительно снизить свои налоговые выплаты в течение следующих 18 лет. Издание не уточняет, воспользовался ли Трамп этой возможностью.

По информации издания, убытки, которые стали основанием для получения налоговых льгот, произошли из-за ошибок в управлении тремя казино в городе Атлантик-Сити, неудачной попытки Трампа заняться бизнесом в сфере авиаперевозок, а также из-за приобретения им отеля Plaza на Манхэттене.

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Эксперты по налогам, которых издание наняло для анализа этой информации, пояснили, что после убытков Трамп по закону мог получить льготы. Они позволяли ему в течение 18 лет уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму полученных убытков.

Законодательство не требует, чтобы кандидат в президенты в обязательном порядке публиковал свои налоговые декларации. Однако, по традиции участники президентской гонки обычно делали это. Трамп, вступив в борьбу за Белый дом, отказался опубликовать свои налоговые отчеты.

Представитель кампании Хиллари Клинтон Робби Мук назвал статью «бомбой» и заявил, что она свидетельствует о колоссальных неудачах в бизнесе республиканца. «Этот доклад как бомба, показывающая колоссальный характер прошлых неудач в бизнесе Дональда Трампа и как долго он может избегать уплаты каких-либо федеральных подоходных налогов вообще», — сказал Мук. Он также отметил, что теперь, когда все уже стало известно, почему бы Трампу «не пойти дальше и не опубликовать свои отчетные данные, чтобы показать нам, насколько он «умен», — сказал Мук.

В штабе Трампа заявили, что «предполагаемые» налоговые документы получены нелегальным путем. Их публикация является подтверждением того, что истеблишмент и поддерживающие его СМИ в целом действуют в интересах Клинтон и Демократической партии. Трамп в заявлении назван высококвалифицированным бизнесменом, который заплатил сотни миллионов долларов налогов.

24 сентября в редакционной статье The New York Times официально объявила, что поддерживает в борьбе за пост президента Хиллари Клинтон.