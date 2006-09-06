Во Франции автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

Во Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, во время которого автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком, погибла одна россиянка и трое поляков. Об этом сообщил представитель консульской службы посольства России в Париже, сообщает РИА «Новости».

Погибли сопровождающая группы Галина Швец, а также два водителя-поляка и жена одного из водителей.

10 из 30 россиян, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии, сообщают представители французской жандармерии. Тяжело раненные доставлены в госпитали городов Санлис, Компьень и Крей.

Остальные туристы после оказания необходимой медицинской помощи размещены в одной из парижских гостиниц.

Всего в автобусе находились 43 человека, детей среди них не было.

ДТП произошло сегодня вечером на трассе А-1 вблизи города Санлис. На дороге столкнулись два грузовика. В результате образовалась пробка, протяженностью более 10 километров. Еще два грузовика, не успев снизить скорость, врезались в стоящие в пробке машины, затем в них врезался автобус, в котором находились российские туристы. От удара автобус практически разорвало, его передняя часть отсутствует.

Организатором поездки является турагентство "Тур Транс Вояж".