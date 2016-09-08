Израиль: глава Палестинской автономии Аббас был агентом КГБ

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме заявили, что в качестве агента его имя упоминается в документах советского времени, передает Би-би-си. Исследователи Гидеон Ремез и Изабелла Гинор утверждают, что документ, хранящийся в так называемом "архиве Митрохина" Кембриджского университета, свидетельствует, что Аббас был агентом КГБ в то время, когда он жил в Дамаске в Сирии, работая там сотрудником Организации освобождения Палестины.

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Документ, подлинность которого подтвердил университетский Churchill Archives Centre, привез в Великобританию контрабандой перебежчик Василий Митрохин.

Документ озаглавлен "Развитие КГБ. 1983 год", Аббас в нем фигурирует под кодовым именем "Кротов". "Кротов"- Аббас, Махмуд, 1935 г.р., уроженец Палестины. Член исполкома ФАТХ, ООП, в Дамаске. Агент КГБ", - говорится в краткой записи.

Пресс-секретарь Аббаса назвал это заявление "абсурдной израильской дезинформацией". Он предположил, что оно было сделано, чтобы сорвать попытки возобновить израильско-палестинские мирные переговоры.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает уклоняться от встречи с палестинским лидером в рамках нового раунда мирных переговоров, организованных президентом России Владимиром Путиным.

Аббас ранее на этой неделе заявил, что согласился встретиться с Нетаньяху в Москве в пятницу, но израильская сторона попросила перенести встречу на неопределенное время.

Несмотря на то, что Нетаньяху и Аббас в прошлом году пожали друг другу руки на глобальной конференции по изменению климата, проходившей в Париже, они не участвовали в значимых переговорах с 2010 года.

Хотя биографические данные в документе совпадают с данными Аббаса, корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Томас Фесси отмечает, что в документе не говорится, каким образом и когда Аббас был завербован, платили ли ему и как долго он предположительно работал на КГБ.

Палестинские официальные лица также заявили, что ООП открыто работала с Москвой в начале 1980-х годов, и Аббасу не нужно было быть советским агентом, чтобы поддерживать контакты с Москвой.

Махмуд Аббас родился в 1935 году на территории, находившейся под управлением Британского мандата в Палестине. После создания государства Израиль в 1948 году его семья бежали в сирийскую столицу, где он получил образование.

В 1959 году Аббас и ныне покойный Ясир Арафат основали движение ФАТХ и стали ключевыми фигурами в Организации освобождения Палестины (ООП) после его создания в 1964 году.