Семь человек погибли, еще около 20 ранены в результате подрыва смертника в Багдаде

18:42, 25 сентября 2016
Мир
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Семь человек погибли, еще около 20 были ранены в результате подрыва смертника в Багдаде - столице Ирака.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Взрыв произошел на западной окраине города - Искан, где мусульмане-шииты готовились к фестивалю Ашура, главные религиозные обряды которого пройдут на следующей неделе.

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В настоящее время ответственность за нападение никто не взял. Обычно за подобными атаками в шиитских кварталах Багдада стоит группировка «Исламское государство».

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