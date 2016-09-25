Семь человек погибли, еще около 20 ранены в результате подрыва смертника в Багдаде
18:42, 25 сентября 2016Мир
2061 0
Семь человек погибли, еще около 20 были ранены в результате подрыва смертника в Багдаде - столице Ирака.
Багдад / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
Взрыв произошел на западной окраине города - Искан, где мусульмане-шииты готовились к фестивалю Ашура, главные религиозные обряды которого пройдут на следующей неделе.
Читайте такжеКонтингент сил США в Ираке будет расширен до 4647 человек
В настоящее время ответственность за нападение никто не взял. Обычно за подобными атаками в шиитских кварталах Багдада стоит группировка «Исламское государство».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter