"Исламское государство" применило отравляющий газ против американских военных возле Мосула - Пентагон

В армии США подтвердили, что ракета, которую боевики "Исламского государства" выпустили по американским военным в Ираке, содержала "горчичный газ" или иприт. Об этом сообщает ВВС.

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Исламисты атаковали авиабазу "Кайяра", расположенную неподалеку от удерживаемого ИГ Мосула. На базе находятся американские и иракские военные, никто из них на пострадал.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд рассказал, что способность боевиков использовать химическое оружие сейчас на "зачаточном" уровне, но это нападение вызывает беспокойство.

По словам Данфорда, в запущенной ИГ ракете был газ иприт кожно-нарывного действия, который повреждает кожу, глаза и дыхательные пути. Его воздействие может искалечить или убить.

Вчера УНИАН сообщал, что во время обстрела авиабазы «Кайяра» недалеко от Мосула боевики террористической группировки «Исламское государство» могли применить химические боеприпасы.

Напомним, год назад сообщалось, что американские власти подозревают боевиков ИГ в создании и использовании химического оружия на территориях Сирии и Ирака. Разведка США на тот момент зафиксировала по меньшей мере 4 случая использования иприта по обеим сторонам сирийско-иракской границы.

В феврале 2016 года американские военные заявили, что захватили и передали иракским властям одного из лидеров ИГ Сулеймана Дауда аль-Баккара, который возглавлял подразделение по производству химического оружия.

Спецслужбы США в результате допросов Абу Дауда узнали подробности об объектах ИГИЛ по производству химического оружия, а также о людях, вовлеченных в этот процесс. В Пентагоне заявили, что, используя эту информацию, возглавляемая США коалиция провела серию авиаударов, подорвавших способность ИГИЛ производить химоружие.

В июле правительственные силы Ирака освободили городок Кайяра к югу от Мосула и расположенную около него авиабазу, стратегически важную для планируемой операции по освобождению иракской "столицы" ИГИЛ.