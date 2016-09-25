В США задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в торговом центре города Берлингтон (фото)

Американская полиция задержала молодого человека, подозреваемого в стрельбе в торговом центре города Берлингтон в штате Вашингтон, в результате которой погибли пять человек.

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Имя задержанного - Аркан Сетин, ему 20 лет. Он проживал в небольшом городе Оук-Харбор в том же штате. По всей видимости, там же его арестовали, сообщает Русская служба Би-би-си.

Жертвами стрельбы в торговом центре Cascade Mall Берлингтона в пятницу стали три женщины, девочка, а также мужчина, скончавшийся позже в больнице от тяжелых ранений.

В ФБР заявили, что не усматривают за нападением террористического следа.

Полиция склоняется к версии, что нападавший действовал в одиночку.