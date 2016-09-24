В США убийце пяти человек в торговом центре удалось скрыться (фото)

17:39, 24 сентября 2016
Мир
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Пять человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Берлингтоне в американском штате Вашингтон.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Как передает РБК со ссылкой на Associated Press, утром 24 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу возле торгового центра Cascade Mall, после чего скрылся до приезда полиции. По свидетельствам очевидцев, стрелявший - латиноамериканец.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Представитель Центра по чрезвычайным ситуациям округа Скаджит рассказал, что после инцидента мужчина скончался от полученных ранений в госпитале Сиэттла. Его личность не установлена. Помимо него жертвами атаки стали четыре женщины.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Представитель полиции штата Вашингтон рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы разыскивают человека латиноамериканской внешности, вооруженного охотничьей винтовкой.

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В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

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