В США убийце пяти человек в торговом центре удалось скрыться (фото)

Как передает РБК со ссылкой на Associated Press, утром 24 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу возле торгового центра Cascade Mall, после чего скрылся до приезда полиции. По свидетельствам очевидцев, стрелявший - латиноамериканец.

Представитель Центра по чрезвычайным ситуациям округа Скаджит рассказал, что после инцидента мужчина скончался от полученных ранений в госпитале Сиэттла. Его личность не установлена. Помимо него жертвами атаки стали четыре женщины.

Представитель полиции штата Вашингтон рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы разыскивают человека латиноамериканской внешности, вооруженного охотничьей винтовкой.

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