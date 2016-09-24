Сирийская оппозиция насчитала более 170 жертв авиаударов по Алеппо после разрыва перемирия

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По оценкам ООН, в восточной части города, которую контролируют повстанцы, в настоящее время проживают около 250 тысяч человек. Гражданские заявляют, что не имеют безопасных путей для бегства из районов, которые бомбардируют.

Кроме того, весь город, включительно с контролированными правительственными войсками западными районами, страдает от нехватки воды. Три из четырех водонапорных станций, принадлежащих сирийской гуманитарной организации "Белые каски", на этой неделе были повреждены в ходе авиаударов.

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Недельный режим прекращения огня в Сирии истек ночью 19 сентября. За несколько часов до этого недалеко от Алеппо была обстреляна гуманитарная колонна ООН. США обвинили в атаке российских военных, однако Москва категорически отрицает причастность к нападению.

Сирийское правительство в своем официальном заявлении в четверг, 21 сентября, предупредило о планах начала сухопутного наступления на Алеппо, посоветовав жителям восточной части, контролируемой повстанцами, спасаться бегством в кварталы на западе города, находящиеся под контролем сирийской армии.

Тем временем дипломатические усилия остановить кровопролитие пока далеки от успеха. Госсекретарь США Джон Керри, который накануне провел очередные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявил о "небольшом прогрессе" в преодолении разногласий.