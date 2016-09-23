США и Россия не смогли договориться по Сирии

Об этом пишет Радио Свобода.

Госсекретарь США Джон Керри сказал после встречи Международной группы поддержки Сирии на полях Генеральной ассамблеи ООН, что Вашингтон будет продолжать настаивать на перемирии и политическом переходе, чтобы положить конец пятилетней войне в Сирии.

Но он также указал, что Соединенные Штаты нуждаются, чтобы «свою часть» вклада в мирный процесс сделали правительство президента Сирии Башара Асада и его главный союзник, Россия.

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«Если русские вернутся к нам с конструктивными предложениями, мы будем слушать», – отметил Керри после встречи, в которой принимали участие его российский коллега Сергей Лавров и ведущие дипломаты из европейских и арабских стран.

Лавров заявил, что если сирийская оппозиция пытается свергнуть Асада, необходим компромисс, чтобы такие экстремистские группировки, как «Исламское государство» «не получили преимуществ от этой ситуации».

Встреча состоялась в тот же день, когда сирийские государственные средства массовой информации объявили о новом наступлении правительственных сил с применением воздушных ударов в районе Алеппо.