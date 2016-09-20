Атака на гуманитарную колонну в Сирии: появилось видео авиаудара

Так, на видеозаписи видно серию взрывов, в результате которых уничтожено 18 грузовиков, жертвами стали по меньшей мере 14 человек.

Также на видео показаны последствия авиаудара.

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Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Брайана, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.