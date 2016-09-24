У побережья Египта обнаружены тела 162 погибших мигрантов

Об этом пишет Радио Свобода.

Глава египетской провинции Бехейра Мохаммед Султан отметил 23 сентября, что количество погибших, в результате аварии лодки, который перевернулся 21 сентября, может возрасти.

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По сообщению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в лодке было около 450 человек. однако, агентство MENA сообщало, что в ней могли находиться до 600 человек.

Спасти удалось около 160 человек, большинство из которых египтяне. Среди погибших в основном женщины и дети, которые не умели плавать.

Ранее УНИАН сообщал, что возле побережья Египта перевернулась небольшая лодка, на борту которой находились почти 600 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу.