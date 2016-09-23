Bellingcat идентифицировал бомбу, которую сбросили на гумконвой в Сирии (фото)

Добровольцы сирийской гражданской обороны, которые базировались поблизости от места атаки на гуманитарный конвой ООН и Красного Полумесяца возле Алеппо, извлекли и сфотографировали два фрагмента обломков сброшенной бомбы. Эти снимки получила команда Bellingcat.

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На фото видно местоположение обломков, в том числе место, где, вероятно, авиабомба пробила крышу здания.

"Этот снимок позволяет однозначно идентифицировать фрагмент боеприпаса. Это — хвостовая часть осколочно-фугасной авиабомбы ОФАБ-250-270", - отмечают авторы расследования.

Они пояснили, что ОФАБ-250-270 — это неуправляемые бомбы советского/российского производства. Ранее было широко задокументировано использование бомб этого типа как сирийской, так и российской авиацией в ходе авиаударов в Сирии. Эти бомбы не используются авиацией НАТО, в частности беспилотниками типа Predator.

"Вопрос теперь только в том, кто сбросил ее на гуманитарную колонну Сирийского Красного Полумесяца: российский или сирийский самолет?" - подытожили авторы расследования.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.