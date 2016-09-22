ООН возобновит доставку гуманитарной помощи в Сирию с понедельника

Об этом заявил в беседе с Би-би-си спецпосланник ООН по Сирии Стаффан ди Мистура.

"Грузовики будут перемещаться аккуратно и осторожно", - заметил дипломат.

После авиаудара по колонне в понедельник все гуманитарные операции на сирийской земле были приостановлены на неопределенное время.

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Соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу 12 сентября, однако после авиаудара по колонне все больше аналитиков говорит о сломе хрупкого перемирия.

Колонна была организована ООН и сирийским отделением Красного Полумесяца.

По словам представителя организации, были повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя.

США заявили, что два российских бомбардировщика Су-24 были замечены в небе над грузовиками в момент авиаудара.